Служба безопасности Украины разоблачила коррупционную схему реализации почти 5000 кв.м. помещений одного из научно-исследовательских институтов Харькова, который находится в государственной собственности Минрегионстроя

По данным следствия, для проведения сделки должностные лица государственной исполнительной службы Харьковского управления юстиции незаконно арестовали недвижимость госучреждения, расположенной вблизи центральной части города. После этого, вопреки действию моратория на принудительную реализацию государственного имущества, фигуранты продали помещения института представителям местной коммерческой структуры.Кроме того, научно-исследовательский институт внесен в перечень объектов, не подлежащих приватизации.По заключению судебной строительно-оценочной экспертизы, противоправные действия должностных лиц нанесли государству ущерб на 3 267 000 гривен.Сейчас одному из фигурантов, главному государственному исполнителю Восточного межрегионального управления Министерства юстиции, сообщили о подозрении по ч. 3 ст. 365-2 (злоупотребление полномочиями лицами, предоставляющими публичные услуги, повлекшие тяжкие последствия) Уголовного кодекса Украины.Продолжаются следственно-оперативные действия для привлечения к ответственности других участников сделки.