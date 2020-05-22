Шесть высших учебных заведений Украины вошли в рейтинг лучших университетов мира, об этом сообщает QS World University Rankings.

В список лучших ВУЗов Украины вошли: Харьковский Национальный университет имени В.Н.Каразина; Киевский Национальный университет имени Т.Шевченко; Харьковский политехнический институт; Киевский политехнический институт имени Сикорского; Сумской государственный университет; Национальный университет "Львовская политехника".Рейтинг учитывает репутацию вуза в академической среде, цитируемость научных публикаций, соотношение преподавателей и студентов, оценку выпускников работодателями.