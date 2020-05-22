По состоянию на 22 мая в Харькове зафиксировано 514 случаев заболевания коронавирусом.

Об этом сообщили в Харьковском областном лабораторном центре.Всего в Харьковской области с начала регистрации зафиксировано 1 430 подозрений на COVID-19, из которых 866 случаев подтверждено. Под подозрением остаются 196 человек, из них 159 - жители Харькова. Также за это время 265 пациентов выздоровели, 33 - умерли.По данным Центра общественного здоровья, по состоянию на 9:00 22 мая в Украине 20 148 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 588 летальных, 6 585 пациентов выздоровели. В общем заболели 1 434 ребенка и 3 907 медиков. За сутки зафиксировано 442 новых случая.