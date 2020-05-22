На этой неделе харьковский "Металлист 1925" приступил к тренировкам в двухразовом режиме. Футболисты сконцентрированы на работе и стремятся как можно скорее выйти на поле в официальном матче.

О специфике выхода команды из карантина в интервью телеканалу "Футбол" рассказал главный врач "Металлиста 1925", член медицинского штаба национальной сборной Украины Ашот Худаев.— Мы придерживаемся рекомендаций Медицинского комитета Украинской ассоциации футбола. Стараемся, чтобы игроки меньше контактировали между собой. Переодеваются они отдельно в своих номерах на учебно-тренировочной базе, а вещи для стирки забирают домой. Питание происходит в ресторане базы, но там достаточно большое помещение, и теперь за столом могут сидеть не более двух человек. Кроме этого, процесс приема пищи разделен на две группы. Питьевая вода у каждого футболиста в своей бутылке. Теоретические занятия проходят на свежем воздухе, а если в помещении, то малыми группами. Стараемся придерживаться всех рекомендаций.— Конечно, это все серьезно. Тренерский штаб разработал план подготовки, постепенно подходим к увеличению нагрузок. Все команды в одинаковых условиях, и всем очень сложно начинать тренировочный процесс после такой паузы.— Уверен, что большинство футболистов придерживались тех рекомендаций и индивидуальных программ, которые им предоставил тренерский штаб. Они получали видео с задачами и перечень упражнений. Подозреваю, что, возможно, кто-то где-то немножко ленился, но в целом все находятся в одинаковой форме. Нагрузку будем давать постепенно, чтобы минимизировать риск получить травму. Насколько я понимаю, будет достаточно короткий период подготовки. Такой вынужденной паузы никогда не было, два месяца – это очень большой интервал, ведь футбол – командный вид спорта. Игроки очень много потеряли и с точки зрения подготовки, и по части игрового тонуса. Но что поделаешь? Сейчас мы находимся в таких условиях.— Вы прекрасно понимаете, что после месячного перерыва зимой команды проводят по три-четыре сбора продолжительностью, как правило, по 10–12 дней каждый. Можете подсчитать, сколько нужно профессиональному клубу времени на подготовку. У нас нет столько свободного времени, чтобы завершить чемпионат. Насколько я понимаю, матчи начнутся совсем скоро, так что будем укладываться в отведенное время.— По большому счету, сейчас сборы проходят у всех команд. Это циклические двухразовые тренировки. Команды стараются придерживаться цикла в 10–12 дней, желательно с контрольными матчами.— Должно быть как минимум два сбора по десять дней.— В нашем чемпионате нет такой плотности поединков, но во многих европейских турнирах играют именно так. Конечно, риск получить травму есть, но тренировочный процесс между матчами будет построен таким образом, чтобы минимизировать травматизм. Особое внимание уделим подготовке мышц и суставов, а также сосудисто-сердечной системы. Уверен, что ребята выдержат.— Конечно, будет дополнительная работа в условиях большего количества матчей и увеличенных нагрузок на игроков. Особое внимание следует уделять восстановлению и реабилитации футболистов.— У нас на базе есть все условия для восстановления – две массажные комнаты и отдельно комната физиотерапии. Есть возможность проводить массажные процедуры в полном объеме. Безусловно, будут определенные неудобства – придется тратить на процедуры больше времени. Однако в связи с такой нагрузкой, плотностью тренировочного графика и игрового цикла ребята должны получать полноценное восстановление.— Безусловно, стоит. Спорт не может замыкаться в себе. Ребята играют в первую очередь для болельщиков. Все уже устали от карантина, людям нужны позитивные эмоции. Насколько быстро это делать? Необходимо учитывать, что когда-то нужно будет начать следующий сезон, а также участвовать в международных соревнованиях и еврокубках. Наш футбол связан с международным, поэтому в начале июня надо восстанавливать внутренние соревнования.— Массовое тестирование, тщательный контроль за состоянием здоровья игроков, возможно, изоляция. Надо соблюдать все существующие протоколы. Это дело серьезное, очень специфическое, так сказать. Есть протоколы и рекомендации, будем их придерживаться. Надеюсь, ничего страшного не случится.