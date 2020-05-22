Люди стали чаще следовать правилам здорового образа жизни, чтобы наладить здоровье и оставаться привлекательными длительный срок. Но пока одни правила ЗОЖ работают безотказно, другие постепенно устаревают.

Сегодня мы расскажем, от каких принципов ЗОЖ уже можно отказаться, так как их эффективность нулевая.Желающие похудеть постоянно говорят о необходимости отказаться от еды после 18:00. Диетологи в один голос твердят, что смысла в данном принципе не имеется. Никакой пользы он не принесёт. Организм точно не будет доволен, что его мучают голодом, будет охотнее накапливать жир. Чувство голода по вечерам приводит к ухудшению работы пищеварительного тракта. Поэтому важно ориентироваться не на время, а на собственные ощущения и сигналы организма.Захотелось есть после 18:00? Не беда. Позвольте себе хотя бы кусочек продукта, утоляющего голод. Важно придерживаться правил рационального питания вне зависимости от времени суток. Например, в рационе должен быть белок, клетчатка, медленные углеводы, правильные углеводы. Желательно организовать последний прием пищи за 2-3 часа до сна – это оптимальное количество времени, чтобы пищеварительная система справилась перед отбоем. Если голод преследует даже после нормального ужина, следует выпить стакан кефира или йогурта. Такого количества вполне достаточно, чтобы заглушить неприятные ощущения перед сном.В рационе должно быть много приемов пищи, но порции – маленькими. Сомнительный способ, который вряд ли приведёт к желанному эффекту. Наоборот будет чаще хотеться есть, а человек ждать, когда наконец он сможет снова перекусить. По словам диетологов, подобный метод позволит набрать вес. Во время каждого приема пищи выделяется инсулин, позволяющий усваивать сахар. При этом повышение уровня инсулина провоцирует голод. Вот как работает правило ЗОЖ.Гораздо гуманнее по отношению к своему организму есть 3-4 раза в день и устраивать пару перекусов. Важно соблюдать суточную калорийность. В таком случае можно поддерживать фигуру в должном состоянии.Диета Дюкана, гречневая, кефирная, белковая, творожная – выбор практически безграничен, следуй какой хочешь. Но разумно ли это? Любые ограничения являются стрессом для организма. Следует организовать сбалансированное питание, полноценное, наполненное различными питательными веществами, минералами, витаминами. Тело человека нуждаетсяв белках, жирах, углеводах, клетчатке. Только полноценный рацион позволит оставаться здоровым и сильным.Теперь поговорим о внешней стороне здорового образа жизни. Солнцезащитные крема действительно позволяют продлить молодость кожи, но старение – это не только внешний процесс, но и множество посторонних факторов. Кожа периодически нуждается в витамине D, поэтому нелогично постоянно защищать её от него, источником которого является солнце. Иначе возможны сахарный диабет, рахит, депрессия. Лучше применять подобные крема при необходимости – длительное пребывание на солнце, на пляже, например, подходит под такую ситуацию.Все знают о пользе спорта. Но только не бега – один из самых травматичных видов, который в утреннее время даже может навредить. Особенно речь о ситуациях, когда наблюдается дефицит железа, гормонов щитовидной железы, половых гормонов. Поэтому перед бегом по утрам лучше сначала проконсультироваться с врачом.