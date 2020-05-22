Об этом сообщает харьковский телеграм-канал.


«Плехановская перекрыта тоже. Идёт ремонт трамвайных путей», сказано в подписи к опубликованному видео.

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