Верховная Рада поддержала предоставление банковских услуг «Укрпочтой». Законопроект поддержали в первом чтении. Против этой инициативы выступал Нацбанк.

Закон, если он в конечном итоге будет принят, позволит «Укрпочте» открывать и обслуживать почтовые счета, осуществлять валютообменные операции, выпускать платежные карты.Законопроект предполагает, что граждане смогут открывать депозиты в Укрпочте, оплачивать карточкой коммунальные и другие услуги, получать пенсию, соцпомощь, зарплату, торговую выручку, а также смогут присоединиться к рынку онлайн-торговли.