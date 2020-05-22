Злоумышленники проникли в багажник автомобиля «ВАЗ» и хотели похитить четыре пары обуви общей стоимостью 3000 гривен.

Сообщение о данном факте 21 мая около в 9:55 поступило в Киевский отдела полиции от владельца автомобиля. Мужчина заметил противоправные действия злоумышленников и задержал их до приезда полиции. Завладеть похищенным имуществом правонарушителям не удалось.

Следственно-оперативная группа на месте происшествия установила личности злоумышленников. Ими оказались 39 и 45-летние ранее судимые за аналогичные преступления граждане Азербайджана.

Следователями открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 15 ч. 3 ст. 185 (покушение на совершение кражи) Уголовного кодекса Украины.

Санкция статьи предусматривает от 3 до 6 лет лишения свободы.