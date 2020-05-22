Сервисные центры МВД с 22 мая возобновили практические экзамены, которые необходимо сдать для получения водительских прав. Об этом 22 мая сообщили в МВД.

Для сдачи экзаменов необходимо записаться по телефону в тот сервисный центр МВД, где проходил теоретический экзамен. При этом сдающим на практическое вождение необходимо приходить на экзамен защитные маски.В МВД уточнили, что результат теоретического экзамена считается действительным в течение трех месяцев, причем в него не входит период карантина с 19 марта по 21 мая, когда сервисные центры не работали.