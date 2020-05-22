Метеорологи сделали прогноз погоды в Харькове на 23-24 мая.

Как сообщили в Харьковском региональном центре по гидрометеорологии, в субботу в городе - переменная облачность, ночью без существенных осадков, днем - местами небольшой кратковременный дождь, гроза, ветер – 7-12 м/с, местами - до 15-20 м/с. Температура воздуха ночью – 2-4 градуса тепла, днем – 12-14.В воскресенье - переменная облачность, ночью - без осадков, днем - небольшой кратковременный дождь, ветер – 5-10 м/с. Температура воздуха ночью – 2-7 градусов тепла, днем – 12-17.