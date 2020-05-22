Не дожидаясь запросов из других стран, Украина начинает переговоры о возобновлении регулярного авиасообщения с Евросоюзом.

Кабинет министров по предложению Министерства иностранных дел начал работу над открытием авиасообщения из Украины за рубеж. Об этом «Европейской правде» стало известно из своих источников в дипломатической службе.Как отметил собеседник издания, Украина начинает переговоры о возобновлении регулярного авиасообщения, остановленного из-за пандемии коронавируса, не дожидаясь запросов других государств.– Мы должны инициативно открывать авиасообщение, в том числе со странами ЕС, с учетом решений другой страны о снятии ограничений, – сказал собеседник ЕП.Он также уточнил, что смысл возобновлять перелеты есть тогда, когда граждане смогут выехать из Украины и вернуться в обратно регулярным авиарейсом.По информации, полученной изданием, это решение согласовано в правительстве, а посольства Украины в государствах – членах ЕС получили указание о переговорах по этому поводу.– Мы будем также принимать во внимание эпидемическую ситуацию в соответствующих государствах, – отметили в дипломатической службе.Как известно, до 15 июня действует запрет на въезд в страны Шенгенской зоны для граждан Украины и других государств, не являющихся членами ЕС. Исключение составляют те, кто проживает, работает в соответствующих государствах и тому подобное. Пока неизвестно, будет ли этот запрет возобновлен.