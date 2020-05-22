Украинские писатели и институции, которые способствуют популяризации чтения среди детей, объявили победителей конкурса отзывов на книги украинских авторов "Читай-пиши". В конкурсе участвовали школьники Харьковской, Донецкой и Луганской областей в возрасте от 10 до 17 лет. Кроме текстовых отзывов, в этом году на конкурс можно было отправить также отзыв в формате видеоблога.

Старшеклассники пытаются осмыслить тему буллинга

Школьники попробовали себя в роли актеров

Это огромное подвижничество

Победителей определяли в возрастных категориях 10–13 и 14–17 лет и двух номинациях: текстовые и видеорецензии. Подарками стали поездка в Киев, планшеты (за 1-е места) и фотокамеры мгновенной печати (за 2–3-е места), а также книги от – партнеров проекта, пишет Bagels&Letters. Текстовые работы участников, которые заняли 1-е и 2-е места, будут напечатаны на страницах журнала "Одноклассник". Работы, которые выберет редакция проекта поддержки детского чтения BaraBooka, будут опубликованы на его сайте. Победителей должны были наградить на международном фестивале "Книжный арсенал", но поскольку он перенесен на следующий год, организаторы решили подарить детям-критикам поездку в Киев – по окончании карантина.Первые места заняли: в младшей категории – Федор Клименко (10 лет) из города Селидово, Донецкой области, в старшей – Артем Микосянчик (17 лет) из села Раздольное Луганской области (текстовые рецензии); Мария Печенежская-Ткачова (13 лет) из Харькова и Анна Гуменюк (15 лет) из Мариуполя (видеорецензии). Полный список победителей и победительниц – на странице конкурса в «Фейсбуке». Еще две работы жюри отметило специальными отличиями за оригинальную подачу.Среди тем, с которыми работали победители, – война на родной земле, смерть и подростковое самоубийство, дружба и любовь в социальных сетях и в реальной жизни, буллинг и социальное неравенство. Среди авторов, которых рецензировали юные критики, лидируют Сергей Жадан, Александр Дерманский, Иван Андрусяк, Марьяна и Тарас Прохасько, Любко Дереш.По словам соорганизатора конкурса, члена жюри Татьяны Стус, больше всего в своих работах старшие ученики пытаются осмыслить тему буллинга в школе и взаимоотношения в социальных сетях. Участники пишут о героях, которые похожи на них самих. Их проблемы, говорит Татьяна Стус, такие же: несчастная любовь и даже преследование в виртуальном мире.– Я выбрала достаточно взрослую книгу, которая задевает тему подросткового самоубийства и сталкерства в социальных сетях, – "Соль для моря" Анастасии Никулиной, – потому что понимаю, что сама сейчас в возрасте главной героини и в каком-то смысле нахожусь в зоне риска, – рассказывает 17-летняя София Сиса из Краматорска, чей отзыв занял 3-е место в старшей возрастной категории. – Эта книга учит тому, что надо жить реальной жизнью и не верить первым случайным знакомым в интернете. Лучше общаться и быть близкими с реальными людьми, которые желают тебе добра. А по ту сторону монитора может быть кто угодно и не факт, что это хороший человек.Конкурсанты активно говорят и о войне, потому что многие из них живут в прифронтовой зоне и ощущение войны стало неотъемлемой частью их жизни. Победитель конкурса Артем Микосянчик (17 лет) рассказывает, что решил рецензировать роман Сергея Жадана "Интернат", поскольку осмысление военного времени для него остро актуально и болезненно.– Я живу в селе Раздольном Луганской области. Линия разграничения очень близко. У меня в планах на этот год – поступление на факультет филологии в Киеве, поэтому участие в конкурсе было для меня тренировкой и пробой своих сил, – признается Артем. – Я много читаю и хочу научиться писать интересно о том, что узнал из книг. Конечно, победа вдохновляет на дальнейший труд, а впереди – ВНО, так что читать и писать придется еще больше.Видеоблоги оказались интересным инструментом, потому что школьники могли попробовать себя в роли актеров, режиссеров и сценаристов. В работах можно увидеть кадры реальных событий а Донбассе, мультфильмы из фетровых игрушек, рисунки и даже песни и рэп-клипы. 14-летняя Евгения Сухаревская из города Приволье Луганской области также рецензировала "Интернат" Сергея Жадана, но сделала это, прочитав рэп собственного авторства.– В этом году мы получили 237 текстовых и 65 видеорецензий, – отмечает глава БФ Сергея Жадана Ирина Куницына. – Вопреки нашим ожиданиям, это чуть меньше, чем в прошлом году. По отзывам учителей и родителей, причина состоит в том, что взрослые и дети должны были привыкнуть к дистанционному обучению, которое требует больше времени, чем в обычном школьном режиме. Кроме того, для многих юных авторов важным в написании работ является контакт с преподавателями, обсуждение с учителем, возможность остаться после уроков и поговорить. Мы особенно благодарны тем, кто все же нашел время и силы это сделать, – и родителям и учителям, которые поддержали своих детей.– Хотел бы огромную благодарность выразить нашим учителям, – говорит писатель, соорганизатор конкурса Сергей Жадан. – Мы не забываем, что школьная программа – это важно, но важнее всего, по-видимому, – фигура учителя, его любовь к книге, литературе, способность передать заинтересованность своим ученикам. Наши поездки по школам в рамках тура #ЧитайПиши дают фантастическую возможность познакомиться с педагогами. Мы общаемся каждый год с учителями из районных центров и сел, с теми, кто работает на линии фронта и в этих тяжелых условиях ищет новые книги, следит за тем, что происходит в образовательной системе. Это огромное подвижничество. Благодаря работе этих людей, мы увидели на конкурсе настоящую детскую эмоцию и работу.