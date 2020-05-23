Каждый десятый украинец ежемесячно получает зарплату более 20 тысяч гривен, а каждый пятый – немного выше минимальной. Такие данные опубликовала Государственная служба статистики Украины.

Большинство высокооплачиваемых работников трудоустроены в таких сферах, как авиационный транспорт, информация и телекоммуникации, финансовая и страховая деятельность, государственное управление и оборона, обязательное социальное страхование.16% людей, которые получают зарплату от 15 до 20 тысяч гривен, работают в сфере финансов и страхования, 12,5% – в складском хозяйстве и в сфере транспорта.Значительная часть людей, которым платят от восьми до десяти тысяч гривен, работает на складах, на водном и авиационном транспорте, в госуправлении и курьерских службах.8,5% людей, чья зарплата составляет от шести с половиной до семи тысяч гривен, работают в сфере здравоохранения. Немного меньшая доля – это библиотекари, сотрудники музеев и архивов, еще меньшая часть – педагоги.21,3% получают зарплату от 4 723 до шести тысяч гривен. Это работники административного и вспомогательного обслуживания, строители; люди, которые занимаются оптовой и розничной торговлей; задействованы в ремонте автомобилей и мотоциклов.Всего на конец марта в Украине было более семи миллионов штатных работников, которым оплатили от 50% рабочего времени.