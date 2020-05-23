Курю почти два десятилетия. Жалко не только свое здоровье, но и деньги, которые я трачу на эту отраву, а бросить никак не получается. Помогите советом. Олег Алексеевич

Чтобы навсегда забыть о страсти к сигаретам, специалисты рекомендуют придерживаться некоторых принципов. Попробуйте отказаться от курения сразу. Не носите с собой сигареты, десятой дорогой обходите курилки и старайтесь находиться только в тех местах, где обычно не курят.Сообщите окружающим, что вы покончили с гнусной привычкой и не поддавайтесь на провокации: помните, что некоторые ситуации (употребление кофе или алкоголя, времяпровождение с курящими друзьями) могут спровоцировать желание закурить. В период решительного расставания с курением пейте побольше воды, а в первые три дня после отказа от сигареты предпочтите фруктовые соки: они помогут вывести никотин и преодолеть глюкозный кризис организма.Многие не расстаются с сигаретой, чтобы не набирать лишний вес. Чтобы такой весомый аргумент действительно не стал препятствием, вместо сладостей стоит нажимать на фрукты и овощи. Не стоит забывать и о регулярных физических упражнениях. Если вы пытаетесь бросить курить и столкнулись с неприятностями, помните, что сигарета в решении проблемы ничем не поможет.Чтобы польза от расставания с сигаретами стала особенно очевидной, деньги, которые вы обычно тратили на сигареты, нужно откладывать в специально отведенное место. Накопив некую сумму, хорошо бы себя вознаградить – сделать подарок. Чем больше денег удастся отложить, тем большую радость вы испытаете от покупки.