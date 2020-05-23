Чтобы прическа получилась на зависть подружкам, использовать приборы для укладки нужно умеючи.

Завивка делается исключительно на сухие волосы, иначе они пересушатся или сожгутся. Локоны разделяйте на тонкие пряди, тогда эффект держится дольше. Для формирования стойких кудрей используйте средство для фиксации.Перед применением бигуди нанесите защитное средство. Электробигуди отлично подходят для послушных волос, в ином случае лучше воспользоваться плойкой.Тщательно вымойте и высушите волосы. Используйте средство для фиксации (мусс или пенку). Чем тоньше вы возьмете прядь, тем она будет круче. Формировать прическу удобнее с затылка, так локоны не спутаются. Возьмите локон от конца, накрутите равномерно на плойку. Подержите в среднем 15 секунд, но для каждой модели требуется свое время. Освободите локон. Расчесывать следует после остывания локонов. Для длительного сохранения эффекта волосы необходимо сбрызнуть лаком.Обязательно используйте средства защиты. Не работайте с влажными локонами.Применяйте не чаще двух раз в неделю. Соблюдайте инструкцию, не держите долго прибор на одном месте. По возможности не используйте высокую температуру.Не сушите волосы сразу после мытья – оберните их полотенцем и подождите минут десять. Правильно подбирайте температуру. Для этого направьте воздух на руку – ей должно быть комфортно. Старайтесь держать фен на расстоянии 30–40 сантиметров от головы. Используйте средства термозащиты. Выбирайте правильное направление по росту прядей. Начинайте сушку с корней, поскольку они сохнут дольше. Не используйте изделие долгое время без остановки.