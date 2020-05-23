Примите к сведению астропрогноз на ближайшие дни.

Вы можете прослыть большим оригиналом. Усилий для этого почти не потребуется, достаточно желания быть непохожим на других. Завтра не стоит огорчаться по поводу плохих новостей. Лучше сделать так, чтобы появились хорошие.Вы будете чувствовать себя как муравей, которого рассматривают в микроскоп, – успехи и неудачи станут достоянием общественности. Завтра может произойти нечто, о чем вы и думать не смели. Вот только непонятно, что это принесет.Перед тем как отвечать на задаваемые вопросы, внимательно их проанализируйте на предмет наличия тайного смысла. В противном случае рискуете оказаться в дурацком положении. Завтра узнаете, кто вставляет вам палки в колеса.Сейчас не время раскачивать лодку. Будьте уравновешены и внешне холодны, сколь бы силен не был пожар страстей, бушующий в вашей душе. Завтра вы, возможно, почувствуете себя рабом своих планов.Окружающие будут гораздо больше интересоваться тем, что вы делаете в данный момент, нежели вашими планами на будущее. Так что лучше их не озвучивать. Завтра, прежде чем искать новые возможности, исчерпайте имеющиеся.Сейчас лучше помолчать. Пусть за вас говорят дела. Впрочем, ваши усилия, хоть и не останутся незамеченными, большого успеха не принесут. Завтра держите крепче свою «крышу» – есть вероятность, что ее снесет.Сейчас вы, возможно, получите такой импульс, на котором сможете продержаться недели две-три. Постарайтесь не просадить заряд энергии и энтузиазма. Завтра вам представится некий шанс, который упускать не следует.Не стоит отступать от правил, даже если вы очень спешите. Впоследствии это может не очень хорошо аукнуться. Завтра оставьте речи тем, чей голос сильнее вашего. Пусть надрывают связки. Кто хочет услышать, разберет и шепот.Вам, скорее всего, придется делать вид, что понимаете все происходящее и вполне со всем согласны. Происходит что-то, что вы не можете до конца осмыслить, поэтому, наверное, лучше будет не вмешиваться.Вы будете легко впадать в ярость и столь же быстро успокаиваться. Смотрите, как бы эти приступы не сыграли с вами дурную шутку. Завтра всевозможные партнерские связи как делового, так и личного характера будут на этапе подъема.Окружающие почему-то будут верить каждому вашему слову. Такой ситуацией грех не воспользоваться, но не переусердствуйте. Завтра вы будете полны энтузиазма, но на редкость рассеяны. Избегайте хрупких предметов.Самым страшным врагом для вас станет скука. Справиться с ней будет непросто, но необходимо, в противном случае она станет причиной массы неприятностей. Завтра в вас откроется дар убеждения.