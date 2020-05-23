Национальная комиссия по регулированию связи и информатизации приняла решение снизить ставку пропуска трафика между разными операторами на четыре копейки – с двенадцати до восьми копеек за минуту.

Новый тариф вступит в силу с 1 января 2021 года, сообщается на сайте НКРСИ. Решение было принято 19 мая на заседании Нацкомиссии. Как говорят в НКРСИ, себестоимость услуги для операторов составляет от трех до шести копеек за минуту, и при формировании стоимости тарифа наблюдался значительный разрыв.В Нацкомиссии также сообщили, что объем межсетевого голосового трафика в 2017 году составлял 5,9%, а в 2019 вырос до 15,4%. Снижение тарифа позволит абонентам совершать больше звонков, отмечается в заявлении регулятора, а также избавит от необходимости заводить две сим-карты.Напомним, НКРСИ выдала мобильным операторам Vodafone, Киевстар, lifecell лицензии на связь 4G в диапазоне 900 МГц. Начало их действия запланировано на 1 июля 2020 года.