Все мы сталкиваемся с тем, что залежалые продукты приходится выкидывать из-за того, что они испортились или истек срок годности.

Молодая мама Кристина Кркач решила маркировать все продукты в доме, нанося информацию об их сроке годности на видное место. Если он начинает подходить, то женщина ставит упаковку или банку на самое видное место, чтобы побыстрее их использовать. Кстати, таким же трюком обычно пользуются в магазинах и супермаркетах.Если речь идет о приготовленной еде в контейнере, то Кристина пишет на нем дату, когда она туда ее положила. Также при открывании банок и пакетов жительница Австралии внимательно читает рекомендации по хранению этого продукта.То же самое Кристина Кркач рекомендует делать со средствами гигиены и косметики, пишет британское издание The Sun.