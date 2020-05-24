Салоны красоты открылись, однако многие предпочитают не наведываться туда без острой необходимости. А посему создание женских причесок ложится на плечи «домашних парикмахеров» – фенов, выпрямителей, плоек, электробигуди.

предназначается для сушки волос и придания им объема. Прибор комплектуется насадками, расческами, щетками для получения разного эффекта при укладке. Укладка делается горячим, теплым или холодным воздухом. Принцип эксплуатации прост — прядь поднимается вверх и обдувается феном. Скорость и температура регулируются при помощи механического либо ручного управления.Хороший фен отличается следующими характеристиками: он компактен, но прочен;изготовлен из качественного пластика; оборудован несколькими насадками; регулируется температура и скорость потока; есть функция ионизации.убирает излишки кортекса – слоя, который отвечает за волнистость волос. При повышенной влажности соединение активируется, появляются кудри. Назначение выпрямителя в устранении лишней влаги. Локоны помещаются между двумя пластинами: под действием высокой температуры вода испаряется, и волосы разравниваются.Хороший выпрямитель оборудован: регулятором температуры; безопасным покрытием (турмалин, керамика); эффектом ионизации; комплектом насадок, расчесок.– в основе находится нагревательный элемент в виде стержня цилиндрической формы с защипом. Локон накручивается на поверхность плойки, фиксируется и некоторое время нагревается. Автоматические плойки серьезно облегчают процесс завивки – прибор ставится в начале локона, защелкивается, а вся остальная часть пряди сама втягивается внутрь. В результате получаются красивые ровные локоны.Выделяется несколько видов плоек. Например, заменитель фена, в комплектацию которого входит специальная расческа-щетка, которая придает прическе форму. Такое изделие выполняет две дополнительные задачи — укладку и сушку. Завивочное изделие – традиционный прибор по изготовлению кудрей, локонов. Плойка-выпрямитель может быть оборудована пластиной гофре для создания красивых узоров.Важные параметры: регулировка температурного режима; средний диаметр; съемные насадки; безопасное покрытие.покрываются нагревательным элементом и упаковываются в специальный корпус. Для нагревания используется специальная подставка или контейнер, подключенный к сети. Бигуди нагреваются от двух минут до получаса, после чего их можно использовать как обычные. Термостойкие края изделий позволяют брать их в руки без ожогов.При выборе обратите внимание, есть ли терморегулятор; ионизация (важна для любителей создания сложных причесок при высокой температуре); защита от перегрева для сохранения качеств прибора и термоизолированые края.