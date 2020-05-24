Юный житель американского штата Южная Каролина Нокс Брюэр во время рыбалки раскрыл тайну исчезновения сейфа своей соседки.

Теперь мальчик хочет стать полицейским, чтобы вести расследования, пишет Washington Post.6-летний Нокс заинтересовался магнитной рыбалкой, увидев кадры ловли рыбы мощным неодимовым магнитом вместо удочки в YouTube. Родители решили не отказывать ребенку."Мы подумали, что так ему будет легче перенести изоляцию из-за вируса", - рассказала мать Нокса.Мальчик решил опробовать новый способ ловли рыбы на День матери и оправился на озеро. Почти сразу же его магнит зацепился за какой-то предмет, который Ноксу помог вытащить прохожий.Уловом Нокса оказался металлический сейф, который мальчик с родителями сдали в полицию.В сейфе находились документы, чековая книжка, банковские карточки и драгоценные украшения. Правоохранители выяснили, что все это принадлежит соседке Нокса, у которой сейф украли восемь лет назад."В будущем он хочет стать полицейским, поэтому ему очень понравилось заниматься расследованием, задавать вопросы и добираться до сути вещей", - рассказал отец юного рыбака.