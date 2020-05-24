Существует огромное количество средств для укладки волос, которые позволяют создавать прическу, укладывать волосы и фиксировать пряди. Мусс, спрей, гель, воск или паста – есть из чего выбирать. Достаточно лишь знать, какое средство лучше подходит для вашего типа волос и прически.

идеален для нанесения на сухие волосы, потому что быстро придаст прическе нужную форму. Если вам необходим дополнительный объем – спрей отлично подходит для тонких волос. С тонкими волосами, кстати говоря, работать непросто – к примеру, в этом случае не следует выбирать гели для укладки. Спрей подойдет, если вы регулярно пользуетесь утюжком для выпрямления волос или для их завивки. Спрей защищает волосы от термического воздействия приборов, позволяя им оставаться здоровыми.используйте, если предпочитаете естественную укладку. Она прекрасно справляется с решением многих задач: придает желаемую форму (с использованием фена или своими руками), распрямляет или, наоборот, подчеркивает локоны, создает объем. Пенка хорошо сочетается с лаком для волос (спреем), главная задача которого – окончательная фиксация.– средство с мультиэффектом. Наносить его нужно на влажные волосы, затем следует высушить волосы феном. Все зависит от желаемого результата. Ведь моделирующий мусс позволяет придать блеск волосам, так же как и объем тонким прядям. Кроме того, мусс способен выгодно подчеркнуть локоны.поможет и уложить волосы, и одновременно зафиксировать. Его следует наносить пальцами, чтобы придать прическе желаемую форму. Гель позволит сформировать определенную структуру волос, но этот эффект зависит от индикатора фиксации, который, как правило, четко указан на упаковке. Так, волосы могут остаться очень гибкими, или же быть зафиксированными «намертво», если степень фиксации максимальная.придадут волосам блеск и гибкость. Эти средства позволят также придать волосам текстуру и любую желаемую форму, но знайте, что воск не фиксирует волосы. Наносить воск нужно на сухие волосы. Вы можете смешать воск с небольшим количеством геля, чтобы добавить эффект фиксации, если он вам необходим. Знайте, что существует гель-воск, который способен смоделировать прическу на ваш вкус и придать прядям удивительный блеск.А чтобы избежать образования слипшихся прядей и, соответственно, необходимости мыть волосы каждый день, специалисты рекомендуют не злоупотреблять средствами для укладки волос. Всегда наносите средство сначала на ладонь, а затем работайте с прядями при помощи пальцев – так вы будете уверены в том, что наносите оптимальное количество средства.