Чиновницу подозревают в халатности, которая привела к смерти ребенка.

В Харькове суд отправил под ночной домашний арест, сроком на 1 месяц и 20 дней, чиновницу, которую подозревают в халатности, ставшей причиной смерти подростка.Напомним, что в марте 2017 года, во время игры в футбол погиб подросток, на которого упали футбольные ворота. Трагедия произошла в модульном городке, который построили для переселенцев с Донбасса за немецкий счет.От порыва ветра ворота оторвались и ударили 14-летнего мальчика по голове. Ворота были сварены в единую конструкцию и не были закреплены на футбольном поле.