Прокуратура сообщила чиновнику Департамента Харьковского горсовета о подозрении.
Как сообщили в областной прокуратуре, следствием установлено, что чиновник с должностными лицами предприятия-подрядчика совершил хищение бюджетных средств во время выполнении работ по капитальному ремонту многоквартирных жилых домов на проспекте Гагарина.
Подозреваемый принял работы по капитальному ремонту многоквартирных жилых домов, во время которых, вместо электроосветительного оборудования определенной марки, подрядчики использовали марку по более низкой цене.
Вследствие неправомерных действий чиновника, на расчетный счет подрядчика были избыточно перечислены более 800 тысяч гривен бюджетных средств Харьковского городского совета.
На данный момент, решается вопросы об избрании подозреваемому меры пресечения и отстранении его от занимаемой должности.
Если вина подозреваемого будет доказана, то ему грозит наказание в виде ограничения свободы на срок от трех до пяти лет или лишение свободы на срок от трех до восьми лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.