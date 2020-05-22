Пытаясь проскочить между двумя автомобилями на высокой скорости, полицейский спровоцировал аварию.

21-летний сержант патрульной полиции, находясь вне службы, управляя автомобилем «Opel Tigra», в салоне которого было еще трое его коллег, ехал по Московскому проспекта со скоростью более 100 км/ч.Пытаясь проехать между двумя другими автомобилями, он столкнулся с одной из них. От удара автомобиль «ВАЗ 2104» столкнулся с грузовиком «Volvo FH12» с прицепом, который неподвижно стояла на крайней правой полосе.«Opel Tigra» съехал с дорожного покрытия, ударился в бордюрный камень и, разрушив декоративную металлическую ограду, не менее двух раз перевернулся через крышу, в результате чего две пассажирки выпали с заднего сиденья через заднее ветровое стекло, одна из них получила тяжелые телесные повреждения.Кроме того, пострадал и водитель автомобиля «ВАЗ 2104» - он получил телесные повреждения средней степени тяжести.Изучив все материалы дела, суд избрал меру пресечения полицейскому в виде содержания под стражей с правом внесения залога в размере 80 тыс. грн, а также отстранил его от занимаемой должности и временно ограничил в пользовании специальным правом управления транспортными средствами.Если вина полицейского будет доказана, ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок от трех до восьми лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет или без такового.