События В Харькове обнаружили самую культурную детскую площадку (видео) Вечерний Харьков 20:11 451 Необычное для детей времяпровождение запечатлили на Павловом Поле. Один из юных местных жителей вышел во двор поиграть для своих сверстников на скрипке. Читайте также Главврач Харьковской областной инфекционной больницы заразился COVID-19, - СМИ Стало известно количество медиков в Харьковской области, заразившихся COVID-19 В Харькове суд взял под стражу полицейского, которого обвиняют в аварии с пострадавшими (видео) БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ Главврач Харьковской областной инфекционной больницы заразился COVID-19, - СМИ События 22:38 Лента новостей Главврач Харьковской областной инфекционной больницы заразился COVID-19, - СМИ 22:38 В Харькове обнаружили самую культурную детскую площадку (видео) 20:11 Стало известно количество медиков в Харьковской области, заразившихся COVID-19 19:42 В Харькове суд взял под стражу полицейского, которого обвиняют в аварии с пострадавшими (видео) 19:34 «СхідОпера» запустили проект, который позволит зрителям попасть в театр несмотря на карантин (видео) 19:26 В Харькове заместителя директора Департамента ЖКХ обвиняют в хищении более 800 тысяч гривен 19:10 Диетолог рассказала, как употреблять сладкое с минимальным ущербом 19:05