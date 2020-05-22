Необычное для детей времяпровождение запечатлили на Павловом Поле.


Один из юных местных жителей вышел во двор поиграть для своих сверстников на скрипке.



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