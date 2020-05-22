Сообщается, что сегодня подтвердили диагноз коронавирусной инфекции у Павла Нартова
Как сообщает издание Depo.Харків, со ссылкой на собственные источники в ХОГА, главный врач Харьковской областной инфекционной больницы Павел Нартов заразился коронавирусной инфекцией COVID-19.
Согласно протоколу, сейчас лабораторный центр обязан провести тестирования всех лиц, с которыми контактировал Нартов, включая участников брифингов, где присутствовали журналисты, а также коллег по больнице и сотрудников областной администрации.