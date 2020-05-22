Сообщается, что сегодня подтвердили диагноз коронавирусной инфекции у Павла Нартова

Как сообщает издание

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.Харк

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ылкой на собственные источники в ХОГА, главный врач Харьковской областной инфекционной больницы Павел Нартов заразился коронавирусной инфекцией

COVID

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Согласно протоколу, сейчас лабораторный центр обязан провести тестирования всех лиц, с которыми контактировал Нартов, включая участников брифингов, где присутствовали журналисты, а также коллег по больнице и сотрудников областной администрации.