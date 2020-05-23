Полицейские задержали мужчину во время сбыта боеприпасов.
Как сообщили в пресс-службе областного главка, боеприпасами торговал 27-летний житель поселка Панютино Лозовского района.
8 и 22 мая правоохранители задокументировали в городе Лозовая факты сбыта двух ручных гранат «РГД-5» по 1000 гривен и ручной гранаты «Ф-1» за 700 гривен.
Вещественные доказательства изъяты и направлены на экспертное исследование.
По данному факту следователями открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины.
Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 7 лет.