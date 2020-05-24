Чтобы «разбудить» кишечник и наладить его работу с самого утра, полезно обзавестись некоторыми привычками. Какие меры помогут улучшить функции органа пищеварения, рассказала врач-проктолог Елена Смирнова.

Тем, кто хочет наладить бесперебойную работу своего кишечника, специалист советует начинать каждое утро со стакана воды. Но врач подчеркивает: добавлять в воду лимон, как часто многие советуют, совсем не нужно.- Только не лимон! Его кислота может оказывать агрессивное действие на слизистую пищеварительного тракта, - пояснила Смирнова.Также не следует класть в воду мед. По словам медика, этот продукт, полученный организмом натощак, станет «ударом» по поджелудочной железе. Простые углеводы, сладкое не должны употребляться первыми с утра. Завтрак должен включать белок (отварное яйцо либо творог) или медленные углеводы (каши строго из цельного зерна) с обязательным добавлением овощей, посоветовала проктолог.Наладить работу кишечника помогут упражнения. Например, лежа на полу, можно поочередно подтягивать к животу согнутые в коленях ноги. Другое упражнение – наклоны по сторонам с поднятыми руками, сцепленными так, чтобы внутренняя сторона ладоней была обращена вверх.Помимо этого для здоровья кишечника врач рекомендует включать в ежедневный рацион продукты, содержащие натуральные пробиотики: квашеную капусту, ряженку, кефир, натуральный йогурт.