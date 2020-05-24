Харьковские театры выложили в Сеть видео со своими спектаклями и представлениями.

Схід Opera

Театр им. Шевченко

Театр для детей и юношества

Филармония

Планетарий им. Юрия Гагарина

ул. Сумская, 25, тел.: +38 (057) 707-70-43, +38 (057) 700-70-91, hatob.com.uaНа Youtube-канале театра можно посмотреть видеозаписи спектаклей.«Отелло», Джузеппе Верди, опера в 4-х действиях. Либретто Арриго Бойто по трагедии Уильяма Шекспира. Премьера в ХНАТОБ – 24 марта 2018 года: youtube.com/watch?v=Cd5Z9lM2YAM«Лебединое озеро», Петр Чайковский, балет в 4-х действиях. Либретто Владимира Бегичева, Василия Гельцера. Премьера в ХНАТОБ – октябрь 1985 года: youtube.com/watch?v=C3g1YMtzwns«Флория Тоска», Джакомо Пуччини, опера в 3-х действиях. Либретто Луиджи Иллика, Джузеппе Джакоза. Исполняется на итальянском языке. Премьера в ХНАТОБ – 24 февраля 2017: youtube.com/watch?v=xEU14F_ZPsg«Иоланта», Петр Чайковский, лирическая опера в 2-х действиях в сценической редакции театра. Либретто Модеста Чайковского по драме Генрика Герца «Дочь короля Рене». Исолняется на русском языке. Премьера в ХНАТОБ – 19 мая 2018 года: youtube.com/watch?v=BYTeQj-3DKI«Красавица и Чудовище», балет на классическую музыку в 2-х действиях по одноименной сказке Шарля Перро. В спектакле звучит музыка П. Чайковского, М. Мусоргского, И. Штрауса, И. Баха, И. Пахельбеля, Г. Холста, Л. Делиба, Ж. Оффенбаха, Э. Сати. Премьера в ХНАТОБ – 29 сентября 2018 года: youtube.com/watch?v=jZN0PsujKOIул. Сумская, 9, тел.: +38 (057) 705-13-66, theatre-shevchenko.com.uaНа Youtube-канале театра можно посмотреть архивные видеозаписи спектаклей.«Три сестры», Антон Чехов, постановка 1996 года. Этой телеверсии удается частично передать ту уникальную атмосферу и ту магию, которые воспроизводил спектакль. Режиссер – заслуженный деятель искусств Украины Игорь Борис: youtube.com/watch?v=C_TF-zebEKo«Маклена Граса», Микола Кулиш, постановка 1993 года. Спектакль в постановке Степана Пасичника заставлял вновь и вновь возвращаться мыслями к причиненному народу злу – злу, порождающему цепную реакцию.: youtube.com/watch?v=qIK6jZ75UlE«Горбун», Славомир Мрожек, постановка Николая Яремкива 1993 года. На стыке 1980–1990-х годов театр вместе со всей страной открывал для себя и зрителей новых авторов, которые в свое время эмигрировали и были запрещены. Среди них – и Славомир Мрожек – сейчас, наверное, один из самых популярных польских драматургов: youtube.com/watch?v=PzZId9cca8U«Горе от ума», Александр Грибоедов, постановка Николая Яремкива 1994 года. Режиссер Николай Яремкив работал в театре более десяти лет (с 1991 по 2004 год). Еще до начала работы в "Березиле" он прошел стажировку в мастерской известного режиссера Романа Виктюка. Неповторимый стиль маэстро нашел отражение и в спектаклях Николая Яремкива – в изысканной зрелищности и интеллектуальной наполненности: youtube.com/watch?v=026yg6gZN9Mул. Полтавский Шлях, 18, тел. +38 (057) 712-02-65, tyz.kharkov.uaНа Youtube-канале театра можно посмотреть архивные записи спектаклей.«Капитан Фракасс», романтический фарс по мотивам одноименного романа Теофиля Готье в постановке Александр Ковшун. Премьера состоялась 17 мая 2012 года: youtube.com/watch?v=gHofZEVB4wo«Златовласка», по мотивам чешской народной сказки. Совместный проект Харьковского театра для детей и юношества и Харьковской хореографической школы. Автор пьесы, режиссер – Александр Ковшун. Премьера состоялась 24 декабря 2016 года: youtube.com/watch?v=QN9UFUOye78«Хозяин», по пьесе Ивана Карпенко-Карого. Режиссер – Александр Ковшун. Премьера состоялась 21 апреля 2016 года в Teatr Nowy (Краков, Польша) в рамках III Международного фестиваля украинского театра Wschоd-Zachоd. 1-е действие: youtube.com/watch?v=5lj55nLdtQs; 2-е действие: youtube.com/watch?v=lEbAyiBMX_s«Ухти-туфти», по мотивам сказки Беатрис Поттер. Драматург – Наталья Сикачина, режиссер – Александр Ковшун. Премьера состоялась 14 марта 2015 года: youtube.com/watch?v=lEbBckq-StUул. Рымарская,21, тел.: +38 (057) 762-99-83, +38 (057) 341-60-62, filarmonia.kh.uaНа Youtube-канале филармонии можно посмотреть онлайн-концерты.Барокковый онлайн-вечер – Р. Броски, Г. Гендель, Н. Порпора, Ф. Гласс, А. Шнитке, К. Орфф. Концерт позволит перенестись в далекие времена Генделя, Броски и Порпоры и в удивительной атмосфере послушать старинные арии из опер известных композиторов XVII– XVIII веков. А исполняет их обладатель уникального голоса Станислав Крючков (контертенор) в сопровождении симфонического оркестра и хора Харьковской филармонии: youtu.be/iGio3FRaKucОпера Александра Щетинского «Наталка-Полтавка» по пьесе Ивана Котляревского. Действие 1-е: youtu.be/Bz_pmDlnsvU. Действие 2-е: https://youtu.be/KXmUFZICyOkпер. Кравцова, 15, тел.: +38 (057) 705-00-19, 705-00-21, planetarium-kharkov.orgПланетарий предлагает видеоэкскурсии и видеошоу.Купольное видеошоу «Далекие миры. В поисках жизни», часть 1: youtu.be/NPdajxD9X7kКупольное видеошоу «Далекие миры. В поисках жизни», часть 2: youtu.be/MpnL1ZzVR4IТелескоп и обсерватория в Харьковском планетарии – видео экскурсия: youtu.be/_1hAJrnAzF4Яркая звезда на вечернем небе – планета Венера! Вид в телескоп в мае 2020 года. Пока обсерватория планетария закрыта на карантин, лектор-астроном Владимир Кажанов демонстрирует яркий красивый серп Венеры, которая сияет на вечернем небе этой весной: youtu.be/-hqpm0nHSWY