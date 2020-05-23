22 мая в 23:58 на номер «101» поступило сообщение о пожаре в частном доме в городе Изюм.

К месту происшествия немедленно прибыло два отделения 28-й Государственной пожарно-спасательной части на автоцистернах.На момент прибытия спасателей стало известно, что горела крыша, веранда и пристройка к жилому дому.Одного человека пожарным удалось спасти. Его госпитализировали с отравлением угарным газом. Еще один человек, владелец дома 1959 года рождения, погиб.Причина возникновения пожара устанавливается.