Сообщение о том, что дети повалили памятники на кладбище в поселке Слобожанское Змиевского района, поступило в полицию 22 мая около 19:00 от местной жительницы.

Как сообщает пресс-служба областного ГУНП, 65-летняя гражданка пришла на могилу сына и увидела, как дети расшатывали крест на одной из могил.Заметив женщину, дети скрылись, однако заявительница пошла за ними и у подъезда одного из домов поселка поговорила с подростками про их поступок, после чего позвонила на спецлинию "102".В ходе проверки полицейские установили, что участниками события являются два брата 6 и 11 лет и 10-летняя девочка. Также устанавливается причастность к совершению преступления 9-летней девочки, которая предложила своим товарищам развлечься таким образом.Следователями Змиевского отдела полиции сведения по факту происшествия внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 3 ст. 297 (надругательство над могилой, другим местом захоронения или над телом умершего) Уголовного кодекса Украины.Максимальное наказание по санкции статьи предусматривает до 7 лет тюремного заключения.