Больше заболевших лишь на Западной Украине и в Киеве.

Согласно официальной статистике Центра общественного здоровья, по состоянию на 23 мая в Харьковской области лабораторно подтвердили 892 случая коронавирусной инфекции, что выводит регион в лидеры по количество заболевших среди Восточных, Северных и Южных областей страны.Также Харьковская область попала в тройку регионов с наибольшим количеством летальных случаев за сутки. Согласно опубликованным данным, за минувшие сутки от коронавирусной инфекции в области скончались трое человек – житель Золочевского района 1958 года рождения, жительница Харькова 1940 года рождения и житель Балаклейского района 1972 года рождения.Всего в области зафиксировали уже 36 случаев смерти от COVID-19.