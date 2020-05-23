Болеет директор, заместитель директора, заведующий, три анестезиолога, врачи и персонал

Об этом рассказал Владимир Корсунов,

, которого вызвали на консилиум в отделение инфекционной терапии.

заведующий кафедрой Харьковской медицинской академии последипломного образования

«Сегодня был на консилиуме в отделении инфекционной терапии областной инфекционной клинической больницы, осматривал заведующую одного из отделений, которая попала в ОИТ с двусторонней пневмонией и положительным тестом на Covid-19.

Пока хватает обычной оксигенотерапии, но создается впечатление, что это не надолго - слишком высокий СРП, и площадь поражения легких на КТ.

Кроме нее Covid-19 болеет директор, заместитель директора по медицинской части, заведующий ОИТ, три анестезиолога и куча врачей, медицинских сестер, младшего персонала! Ежедневно увольняются сотрудники!Больница месяц подряд загружена на 100 и более процентов, но ни одна другая больница второго по численности населения города Украины не принимает больных с подозрением на COVID-19!

Обстановка в больнице на грани взрыва! Преступный областной департамент здравоохранения населенный зелеными гоблинами молчит и цинично насмехается над врачами», – написал медик.

По его словам, заявления о полном обеспечении больницы лекарственными средствами – ложь, и даже врачам приходится покупать все за собственные деньги.

«Кстати о том, что все обеспечено и все есть, а коррупционеры-врачи направляют родных по лабораториям и аптеках - директор ОКИЛ покупает себе лекарства за собственные средства, а на АКТЕМРА для заведующей отделением, которая сейчас находится в ОИТ, собирают средства всей больницей. Вот такая жизнь на самом деле - она совершенно не соответствует отчетам украинских чиновников, на которых, я считаю, ждет новый Майдан и коліївщина!»





