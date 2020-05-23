Вашему вниманию предлагается краткий обзор основных событий, которыми жил Харьков за последнюю неделю.

16 мая на улице Марии Кисляк, в поселке Ледное Харьковской области, трое подростков зашли в один из местных магазинов, и, пока продавщица отвлеклась, схватили ценные вещи и сбежали.Сотрудники Центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф вышли на протест в связи с невыплатой обещанных надбавок тем, кто контактировал с больными коронавирусной инфекцией.18 мая из Харьковской областной администрации уволился Леонид Шпынев, который занимал должность руководителя аппарата с 3 февраля текущего года. Шпынев – друг и соратник нынешнего председателя ХОГА и был его помощником на общественных начала во время депутатства.Народный депутат Украины прокомментировала предложенную модель нового административного устройства Украины.С 22 мая проезд в харьковских пригородных поездах подорожает более чем в два раза.21 мая Харьков присоединился к празднованию Всемирного Дня вышиванки, организовав сразу четыре акции в честь праздникаНачало работы метрополитена запланировано на 25 мая.Болеет директор, заместитель директора, заведующий, три анестезиолога, врачи и персонал