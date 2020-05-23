Вашему вниманию предлагается краткий обзор основных событий, которыми жил Харьков за последнюю неделю.


Трое подростков ограбили магазин в Ледном

16 мая на улице Марии Кисляк, в поселке Ледное Харьковской области, трое подростков зашли в один из местных магазинов, и, пока продавщица отвлеклась, схватили ценные вещи и сбежали.
 

«Мы возим больных COVID-19, но нам говорят их кодировать как пневмонию»: в Харькове протестуют медики

Сотрудники Центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф вышли на протест в связи с невыплатой обещанных надбавок тем, кто контактировал с больными коронавирусной инфекцией.

 

Соратник главы ХОГА уволился из областной администрации

18 мая из Харьковской областной администрации уволился Леонид Шпынев, который занимал должность руководителя аппарата с 3 февраля текущего года. Шпынев – друг и соратник нынешнего председателя ХОГА и был его помощником на общественных начала во время депутатства.


 

Юлия Светличная «Административная реформа давно назрела, но важен результат, а не процесс»

Народный депутат Украины прокомментировала предложенную модель нового административного устройства Украины.

 

Харьковчан ожидает радикальное подорожание проезда в электричках

С 22 мая проезд в харьковских пригородных поездах подорожает более чем в два раза.

 

В Харькове празднуют Всемирный День вышиванки

21 мая Харьков присоединился к празднованию Всемирного Дня вышиванки, организовав сразу четыре акции в честь праздника

 

В Харькове откроют метро

Начало работы метрополитена запланировано на 25 мая.


В Харьковской областной инфекционной больнице вспышка COVID-19 среди руководства и персонала

Болеет директор, заместитель директора, заведующий, три анестезиолога,  врачи и персонал

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