24 мая в 4:20 на номер «101» поступило сообщение о пожаре в летней кухне, расположенной в одном из частных дворов в Рай-Еленовке.

На момент прибытия спасателей деревянная частная застройка практически полностью горела, а площадь пожара составляла около 20 кв.м. Спасатели немедленно пошли в разведку и вытащили из очага пожара двух человек: 48-летнего мужчину и женщину, возраст которой выясняется.Спасенных вынесли на свежий воздух и передали бригаде скорой помощи.В 4:44 огонь локализовали, а в 5:57 полностью ликвидировали.Причина возникновения пожара устанавливается.