До этого, имея на счетах сотни тысяч долларов наличными, и работая адвокатом, чиновник не декларировал доход.

Согласно поданной декларации , Алексей Кучер впервые с 2018 года задекларировал доход, продав недвижимость на сумму 867 тысяч гривен Ахмету Закирову, занимающемуся торговлей нефтепродуктами.До этого, в своей декларации кандидата на пост председателя ХОГА, Кучер не указал размер доходов, полученных в 2018 году. Хотя семья чиновника имела 292 тысячи долларов наличных средств и 77 биткоинов на сумму 299 тысяч 222 доллара.Кроме того, компания Кучера ООО «Юридическая Компания «ДАРТЛІ ГРУП» в 2018 году выиграла тендер на предоставление юридических услуг на сумму 50 тысяч гривен, однако этот доход также не был указан в декларации кандидата.