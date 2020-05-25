Более миллиона пенсионеров старше 75 лет смогут каждый месяц дополнительно получать к пенсии около 500 гривен.

Об этом заявила глава Минсоцполитики Марина Лазебная.- Мы разработали новые социальные инициативы. Для более чем одного миллиона пенсионеров, которым исполнилось 75 лет, мы хотим также установить ежемесячную надбавку к пенсиям... Около 500 грн, - сказала Лазебная.При этом дата индексации пенсий должна быть определена законодательно, чтобы избежать спекуляций на эту тему, добавила министр.Кроме того, по словам Лазебной, сегодня дефицит пенсионного фонда составляет 34 млрд грн, тогда как в начале года он составлял 23 млрд грн.