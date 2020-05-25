Чешские дипломатические представительства в Украине возобновили работу консульских отделов, в частности выдачу рабочих виз украинцам.

Генеральное консульство во Львове начало принимать визовые анкеты и документы в пятницу, 22 мая, а посольство ЧР в Киеве откроет консульский отдел в понедельник, 25 мая, заявил глава МИД Чехии Томаш Петршичек. Об этом сообщает Radio Prague International.- После повторных переговоров с украинской властью нам удалось достичь договоренности и частично восстановить визовый процесс. Чешская экономика нуждается в украинских работниках. Мы стремимся упростить ситуацию для чешской системы здравоохранения и сельского хозяйства, которым не хватает сезонных работников из-за рубежа, - отметил глава МИД Чехии.Также, по словам дипломата, украинцы уже на территории Чехии смогут подать заявление на продление вида на жительство. Предложение будет действовать для украинских высококвалифицированных кадров в области здравоохранения, в сфере социальных услуг, а также научных сотрудников, студентов и их родственников, которые на данный момент находятся в Чешской Республике.