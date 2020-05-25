Бывший футболист олимпийской сборной Сербии Милян Мрдакович совершил самоубийство.

Об этом 23 мая сообщил бывший клуб нападающего сербская Войводина на своем сайте.Смерть бывшего футболиста также подтвердили сотрудники полиции, которых вызвала подруга Мрдаковича. Сообщается, что они вместе снимали квартиру в Белграде. 6 мая Мрдаковичу исполнилось 38 лет.Мрдакович представлял сборную Сербии на Олимпиаде в Пекине. Кроме того, он привлекался к играм за молодежную команду Сербии и Черногории.На клубном уровне сербский форвард известен по выступлениям за харьковский Металлист, австрийский Ред Булл, тель-авивский Маккаби, португальскую Виторию. В составе китайского Шаньдун Лунэн он завоевал золотую медаль чемпионата страны.