Обстановка в больнице на грани взрыва

Как сообщили в ХОГА, по состоянию на 24 мая, в Харьковской областной инфекционной больнице 20 сотрудников заразились коронавирусной инфекцией. Среди заболевших – главврач больницы Павел Нартов, заведующий анестезиологическим отделением, три анестезиолога, 2 врача из бригад, которые прибыли для усиления, а также врачи и младший персонал больницы.На данный момент, учреждением руководит сотрудник Харьковской медицинской академии последипломного образования Валентина Маслова, которой приходится совмещать работу в вузе и больнице. Кроме того, методическую помощь оказывает главврач областной детской больницы Дмитрий Кухарь.В администрации заявляют, причиной подобной ситуации является плохое администрирование процессов и обещают рассказать свое видение ситуации на брифинге.Одновременно с этим, заведующий кафедрой Харьковской медицинской академии последипломного образования Владимир Корсунов обвиняет ХОГА и Департамент здравоохранения.«Обстановка в больнице на грани взрыва! Преступный областной департамент здравоохранения населенный зелеными гоблинами молчит и цинично насмехается над врачами», – написал медик на своей странице в Фейсбук.