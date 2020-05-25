Дважды медикам пришлось принимать роды.

Обслужено 8536 пациентов, госпитализированы - 2311 пациентов, что составляет 27,1% от общего количества пациентов (27,2% - на предыдущей неделе).

Амбулаторных обращений - 4 (на прошлой неделе - 6).

Количество лиц, которым оказана медицинская помощь врачебными бригадами - 2350, специализированными бригадами - 203, фельдшерскими - 5983.

Снято ЭКГ -1997, из них передано в консультативного телеметрического центра по «Viber» - 1338, передано ДЭКГ - 361, использовано небулайзертерапию - 111.

Констатировано нестабильных стенокардий - 136, острых инфарктов миокарда - 65, из них в 6:00 с элевацией S-T -28 и от 6:00 до 24 часов с элевацией S-T - 7

Транспортировано на стентирование из дома - 24 (на прошлой неделе - 35).

Транспортировка на стентирование с учреждения здравоохранения - не было (на прошлой неделе - не было).

Всего констатировано острых нарушений мозгового кровообращения до 3-х часов - 43. Роды в присутствии бригады - 2 (отделение Валковское, Купянское).

Смертельных случаев - 144, из них до прибытия бригады - 128, в присутствии бригады - 16.

Как сообщили в Центре экстренной медицинской помощи и медицины катастроф, за прошедшую неделю бригады выполнили 8795 выездов на вызовы (на предыдущей неделе - 8989),