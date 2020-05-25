Пять человек погибли, еще четверо получили травмы

57 выездов на ликвидацию пожаров и возгораний,

13 выездов для оказания помощи населению и на ликвидацию последствий дорожно-транспортных происшествий,

22 - на обезвреживание взрывоопасных предметов времен Второй мировой войны, чередование - 1 выезд,

44 - другие выезды.