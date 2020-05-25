Пять человек погибли, еще четверо получили травмы
Как сообщили в пресс-службе ГСЧС, в течение недели, с 18 по 25 мая спасатели Харьковского гарнизона ДСНС 137 раз выезжали по сигналу «Тревога»:
- 57 выездов на ликвидацию пожаров и возгораний,
- 13 выездов для оказания помощи населению и на ликвидацию последствий дорожно-транспортных происшествий,
- 22 - на обезвреживание взрывоопасных предметов времен Второй мировой войны, чередование - 1 выезд,
- 44 - другие выезды.
В результате пожаров пять человек погибли, еще четыре человека получили травмы. Из опасных зон на пожарах пожарные спасали трех человек.
Пиротехники Харьковского гарнизона ДСНС совершили 22 выезда на разминирование боеприпасов времен Второй мировой войны. Всего было обнаружено и обезврежено 56 боеприпасов, из которых: 33 артснаряда, 19 минометных мин и 4 гранаты.