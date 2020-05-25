Работники Новобаварского отделения полиции устанавливают местонахождение Александра Лозиченко, 2006 года рождения
Парень 24 мая ушел гулять и до настоящего времени не вернулся домой.
Приметы: рост примерно 147 см, худощавого телосложения, русые волосы, карие глаза.
Был одет в черную куртку, серые спортивные брюки, синие ботинки на шнурках.
Уважаемые граждане, если вы владеете какой-либо информацией о разыскиваемом, просим сообщить в Новобаварское отделение полиции или по телефонам: 102, 0573704130, 0633783181 или другим удобным способом.