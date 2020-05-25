Работники Новобаварского отделения полиции устанавливают местонахождение Александра Лозиченко, 2006 года рождения

Парень 24 мая ушел гулять и до настоящего времени не вернулся домой.рост примерно 147 см, худощавого телосложения, русые волосы, карие глаза.в черную куртку, серые спортивные брюки, синие ботинки на шнурках.Уважаемые граждане, если вы владеете какой-либо информацией о разыскиваемом, просим сообщить в Новобаварское отделение полиции или по телефонам:или другим удобным способом.