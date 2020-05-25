По состоянию на 25 мая в Харькове зафиксирован 541 случай заболевания коронавирусом.

Об этом сообщили в Харьковском областном лабораторном центре.Всего в Харьковской области с начала регистрации зафиксировано 1 540 подозрений на COVID-19, из которых 913 случаев подтверждено. Под подозрением остаются 232 человека, из них 185 - жители Харькова. Также за это время 324 пациента выздоровели, 38 - умерли.По данным Центра общественного здоровья, по состоянию на 9:00 25 мая в Украине 21 245 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 623 летальных, 7 234 пациента выздоровели. В общем заболели 1 546 детей и 4 112 медиков. За сутки зафиксировано 259 новых случаев.