В результате падения цен на газ в Европе стоимость энергоносителя на внутреннем рынке Украины опустилась до 1860 гривен за тысячу кубометров.

Об этом сообщил глава компании Оператор ГТС Украины Сергей Макогон в Facebook."Наличие альтернативных маршрутов поставки газа в Украину и свободный импорт газа в страну гарантирует справедливое ценообразование для потребителей Украины. Как результат, вслед за снижением цены на газ в ЕС цена на газ в Украине снизилась уже до 1860 грн за тыс. кубометров", - написал Макогон.По его данным, в последние недели импорт газа в Украину стабилизировался на уровне около 44 млн кубометров в сутки. При этом после запуска объединенной точки и виртуального реверса из Венгрии с 1 мая, это направление стало основным маршрутом поставки с долей практически в 50% от общего объема импорта.Словакия опустилась на второе место - 34%, а Польша значительно подросла - до 16%, причем виртуальным реверсом импортируется больше половины от общего объема.В апреле средняя цена импортного газа для украинских предприятий составила $122,55 (3318 грн) за 1 тыс. куб. м, что на 20,2% меньше, чем в марте.Ранее Нафтогаз снизил стоимость газа для населения на май на 21% (621 грн) - до 2,275 грн за кубометр (без учета НДС, наценки газсбытов и расходов на транспортировку). За год газ подешевел на 62%.