Путь следования троллейбус № 2 будет разделен с 25 мая до завершения реконструкции пр. Московского.

Как сообщили в Департаменте инфраструктуры, это связано с невозможностью обеспечения бесперебойной работы маршрута в связи с изменением процесса выхода/захода подвижного состава в депо вследствие реконструкции пр. Московского.На время работ троллейбус №2 будет курсировать следующим образом:часть маршрута: - разворотный круг «Пр. Победы» - пр. Победы - пр. Людвига Свободы - ул. Ахсарова - пр. Науки - пр. Независимости - пл. Свободы;часть маршрута: - разворотный круг «Пр. Жуковского» - ул. Академика Проскуры - Белгородское шоссе - ул. Сумская - пр. Независимости - пр. Науки - разворотный круг «Ст. м. «Научная».