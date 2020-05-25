Новая работа немецких ученых показала, что люди, находящиеся в социальной изоляции, умирают почти на 50% чаще от разных причин, но в первую очередь от сердечно-сосудистых заболеваний.

Также выяснилось, что отсутствие финансовой поддержки увеличивает риск сердечно-сосудистых проблем независимо от социальной изоляции.Ученые проанализировали данные 4316 человек (средний возраст 59,1 года), которые были привлечены к исследованию в период с 2000 по 2003 год. Все участники на начало эксперимента не имели сердечно-сосудистых заболеваний. Также в начале исследования была собрана информация о различных видах социальной поддержки, оцениваемой на основе семейного положения, контактов с близкими друзьями и родственниками, а также членства в политических, религиозных, общественных, спортивных или профессиональных организациях.— Мы уже давно знаем, что чувство одиночества или отсутствие контакта с близкими друзьями и семьей может повлиять на физическое здоровье. Это исследование говорит нам о том, что наличие крепких социальных отношений очень важно для здоровья вашего сердца и сопоставимо с ролью классических защитных факторов, таких как наличие здорового кровяного давления, приемлемых уровней холестерина и нормального веса, — прокомментировала доктор Джанин Гроневольд из Университетской больницы в Эссене, ведущий автор новой работы.За 13,4 года наблюдения 530 участников эксперимента умерли, а также зафиксировано 339 острых сердечно-сосудистых заболеваний, таких как сердечные приступы или инсульты с различным исходом. После корректировки (устранения влияния) других факторов, которые могли бы способствовать этим событиям и смертям (например, стандартные факторы риска сердечно-сосудистых заболеваний), было обнаружено, что отсутствие социальной интеграции увеличивает будущий риск сердечно-сосудистых заболеваний на 44% и риск смерти от всех причин на 47%. Отсутствие финансовой поддержки было связано с повышением риска сердечно-сосудистых заболеваний на 30%.— Мы еще не понимаем, почему люди, находящиеся в социальной изоляции, имеют такие плохие результаты в отношении здоровья, но это, безусловно, вызывает беспокойство, особенно в период длительного социального дистанцирования во время пандемии COVID-19, — сказала доктор Гроневольд.