Премьер-министр Денис Шмыгаль допускает введение накопительного уровня пенсионный системы до 2021 года.

- Для нас это неизбежность - двигаться в пенсионную систему с накопительными фондами… Мы сейчас готовим законопроекты. Не хочу показаться слишком оптимистом, но до 1 января 2021 это вполне реально ввести, - сказал он.Премьер отметил, что на данный момент отработана идея и концепция такого реформирования пенсионной системы.- Обсуждается такой вариант: 2% от нынешнего ЕСВ выделяем в накопления, не увеличивая нагрузки ни для фирмы ни для человека, и еще 2% берем по НДФЛ. Эти 4% позволяют в сегодняшних ценах при выходе на пенсию получить 1 млн грн, - заявил Шмыгаль.Также премьер отметил, что будет три варианта забрать деньги. В частности, первый вариант - при достижении пенсионного возраста получил всю сумму и делай, что хочешь, второй вариант - рассрочка выплат на 5-10 лет и третий вариант - пожизненное содержание.- Это получается некий пенсионный депозит, где часть обеспечивает государство, вторую часть может докладывать сам человек, - добавил Шмыгаль.Сообщалось, что в Международной организации труда (МОТ) пока не рекомендуют Украине вводить пенсионную систему второго уровня, то есть накопительную. Отмечалось, что введение второго уровня не решит проблемы государственной пенсионной системы (солидарной), но может создать другие проблемы.