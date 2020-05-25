Пробное ВНО по украинскому языку и литературе пройдет 15 июня, по остальным предметам – 17 июня.

оригинала документа, по которому происходила регистрация на пробное ВНО (паспорт, ID-карта и т.п.);

приглашения-пропуска;

средств индивидуальной защиты - маски или респиратора (в том числе изготовленных самостоятельно).

15-17 июня - по украинскому языку и литературе;

17-19 июня - по истории Украины, математике, биологии, географии, физики, химии, а также английского, немецкого, французского и испанского языков.

Об этом говорится в соответствующем приказе Украинского центра оценивания качества образования.Обновленные приглашения-пропуска с адресами пунктов пробного тестирования будут появляться в личных кабинетах участников пробного ВНО с 1 июня.Для входа в личные кабинеты на сайте соответствующего регионального центра оценивания качества образования необходимо ввести логин и пароль, полученные раньше РЦОКО. Для печати приглашения-пропуска необходимо воспользоваться опцией "Сформировать приглашение-пропуск" - документ загрузится в формате PDF, после чего его можно будет распечатать.Вход участников в пункты проведения тестирования будет происходить при наличии:Рекомендуется иметь при себе две-три ручки с чернилами насыщенного черного цвета, по желанию - прозрачную бутылку с питьевой водой и антисептик для рук.Определить результаты пробного ВНО можно будет с помощью онлайн-сервиса. Для этого участнику нужно будет занести свои ответы в специальный сервиса "Определение результатов пробного внешнего независимого оценивания" в следующие сроки:Для тех, кто воспользуется такой возможностью, результаты тестирования по украинскому языку будут обнародованы до 21 июня, по остальным предметам - до 23 июня.