Общество В Харькове оригинально восприняли необходимость соблюдать масочный режим (видео) Вечерний Харьков 13:12 917 Некоторые харьковчане носят маски с удовольствием для себя и окружающих. Читайте также Авиакомпании вводят пассажиров в заблуждение Премьер-министр рассказал, когда в Украине введут систему накопительной пенсии В Харьковской области смертность более чем в два раза превышает рождаемость БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ Авиакомпании вводят пассажиров в заблуждение Общество 16:34 Лента новостей Харьковские полицейские задержали подозреваемых в угоне автомобиля 16:57 В ДТП на трассе Киев – Харьков погибли три человека 16:52 Авиакомпании вводят пассажиров в заблуждение 16:34 Как в Харькове перезапустили метро (видео) 16:15 Одна из центральных улиц Харькова наконец-то дождалась нового тротуара (видео) 15:53 Названы области, лидирующие в Украине по росту безработицы 15:35 Астропрогноз на 26–27 мая 2020 г. 15:13